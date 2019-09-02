"Два лидера в семье – гремучая смесь". Муж Поклонской расстался с ней

Пара расписалась больше года назад, церемония бракосочетания была проведена тайно в Крыму.

Бывший руководитель аппарата уполномоченного по правам человека Иван Соловьев сообщил, что расстался со своей женой — Натальей Поклонской. По его словам, тем самым он облегчил супруге задачу, предоставив ей возможность самой выбирать свой дальнейший путь. При этом расставание Соловьем не считает чем-то таким уж тайным и радикальным.

— Два лидера в одной семье — гремучая смесь, которая вряд ли когда-либо могла устаканиться. Один красивый, другой очень красивый. Один умный, другой очень умный. Один целеустремленный, другой очень сильно целеустремленный. Конечно, самая превосходная степень здесь относится к даме, — приводит слова супруга Поклонской РИА "Новости".

Соловьев также оценил недавнее заявление Поклонской о том, что в ее личной жизни будут "радикальные и тайные" перемены. Он сравнил слова депутата Госдумы с анекдотом, где иностранец говорил о зеленом прыгучем представителе фауны: "На ля начинается, на гушка заканчивается".

— Она свой выбор сделала. Как это было исполнено — уже ее личное дело, а также ее совести и воспитания. Это минус не в мою карму и не мой хайп. Никогда не напрашивался ни к кому под крыло и уж тем более не строил карьеру на глубоко личных отношениях, — подытожил супруг Поклонской.

Как уже сообщал Лайф, в начале прошлого августа парламентарий вышла замуж за руководителя аппарата уполномоченного по правам человека Ивана Соловьёва. Пара расписалась в Крыму, а празднование бракосочетания прошло в сербском ресторане "Балкан гриль".