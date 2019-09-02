Суд не стал лишать охранника Навального родительских прав

Речь идёт о Петре Хомском, который прикрывался своими маленькими детьми на несанкционированных акциях протеста в столице.

Никулинский районный суд столицы проявил гуманность и не стал лишать родительских прав супругов Петра и Елену Хомских. Заседание проходило в закрытом режиме, но, как стало известно Лайфу, представитель прокуратуры настаивал, что родители своими действиями поставили детей под угрозу.

Исковое заявление было связано с участием супругов в несогласованной акции протеста в центре Москвы 3 августа 2019 года, куда они не просто привели малолетних детей, но и прикрывались ими в качестве живого щита. Несмотря на доводы обвинения и наличие видеозаписей, на которых парочка, вцепившись в ручки колясок с детьми, толкала правоохранителей, суд решил проявить к горе-родителям снисхождение.

Напомним, Пётр Хомский — охранник блогера Алексея Навального. Аналогичную роль он исполнял и для Михаила Касьянова на выборах в Костромскую областную думу в 2014 году, то есть речь идёт о профессиональном провокаторе, который отрабатывает повестку для либеральных и западных СМИ.

Как уже сообщал Лайф, некоторых кандидатов от оппозиции не зарегистрировали кандидатами в Мосгордуму, потому что в представленных ими подписных листах были найдены ошибки — "мёртвые души". Оппозиционеры решили, что не будут доказывать свою честность в судах, а призовут своих сторонников выходить на акции протеста. Одна из них как раз и состоялась 3 августа.