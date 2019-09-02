Житель Красногорска открыл стрельбу с балкона многоэтажки — видео

Соседи утверждают, что этот дебошир не в первый раз выпускает пар подобным образом.

Житель подмосковного Красногорска несколько раз за последние сутки открывал огонь с балкона многоэтажного дома. Стрелка сняли за этим развлечением в ЖК "Изумрудные холмы".

По словам соседей, первые выстрелы прогремели около одиннадцати вечера 1 сентября. На этом мужчина не успокоился. Свою "забаву" он повторил глубокой ночью и рано утром. Местные жители утверждают, что мужчина не в первый раз выпускает пар подобным образом.

В пресс-службе ГУ МВД по Московской области рассказали, что мужчина 1974 года рождения был задержан. По факту стрельбы проводится проверка.

Ранее уральский депутат тоже открыл стрельбу в городе. Оказалось, это было охолощённое оружие.