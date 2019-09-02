Жители Тулуна поблагодарили Путина за визит: Приезжайте ещё!

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Российский лидер заверил, что режим ЧС в городе сохранится, пока там не будут решены все жилищные вопросы.

Президент Владимир Путин сегодня прямо на улице Тулуна встретился с местными жителями, выслушал их жалобы и рассказал, какие работы будут сделаны в городе для ликвидации последствий паводка.

Путин заверил, что все жилищные вопросы ещё будут обсуждаться. Горожане поблагодарили его за приезд и пригласили вновь посетить Тулун.

— До тех пор, пока все жилищные вопросы не закроют, режим ЧС я буду сохранять, — отметил Путин.

Президент сегодня также поздравил тулунских школьников с Днём знаний и отметил, что они вели себя мужественно.

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