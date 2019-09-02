"Вы вели себя мужественно". Путин поздравил тулунских школьников с Днём знаний

Президент РФ Владимир Путин поздравил учеников школы в Тулуне с Днём знаний. Лидер страны пообщался с детьми во время урока математики, отметив то, какое мужество они проявили при наводнении.

— Я вас поздравляю с началом учебного года, — заявил российский лидер детям, раньше учившимся в школе № 20, которая была разрушена наводнением. — Вашу школу тоже восстановят, она будет хорошая, новая, в течение года это сделаем. Не узнаете. Будет намного лучше, чем была.

Глава государства отметил, что сейчас задача взрослых — сделать всё, чтобы дети могли реализовать себя. По словам Владимира Путина, над этим работает много людей.

— Уверен, вам понравится результат, а вы потом, глядя на этот результат, будете добиваться лучших результатов, — добавил лидер страны.

Ранее Лайф сообщал, что школьники в Тулуне спели Путину "На горе стоял казак".

Жизнь с чистого листа. Репортаж Лайфа из пострадавшего от паводка Тулуна