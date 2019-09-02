Путин пообещал жителям Тулуна не отменять режим ЧС, пока не восстановят жильё

Глава государства прибыл в регион, чтобы ознакомиться с ходом восстановительных работ после паводков.

В Иркутской области будет действовать режим ЧС, введённый в связи с разрушительным наводнением, до решения всех жилищных вопросов. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с жителями Тулуна.

— До тех пор пока все жилищные вопросы не закроем, режим чрезвычайной ситуации я буду сохранять, — заявил глава государства.

Путин прибыл с рабочим визитом в Приангарье, чтобы ознакомиться с ходом восстановительных работ после паводков. Президент также посетил школу в Тулуне.