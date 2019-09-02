Посол РФ в Египте скоропостижно скончался в Каире

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Фото © ТАСС / Валерий Шарифулин

Посол РФ в Египте Сергей Кирпиченко скоропостижно скончался в больнице Каира. Дипломату было 68 лет. О кончине сообщает МИД России.

Сегодня утром в каирской больнице скоропостижно скончался чрезвычайный и полномочный посол России в Египте Сергей Вадимович Кирпиченко, — сообщили ТАСС во внешнеполитическом ведомстве страны.

Причина кончины не сообщается.

Кирпиченко за свою жизнь был послом нашей страны в ОАЭ, Ливии и Сирии. С 2011 года возглавил дипмиссию в Египте.

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