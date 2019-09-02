Посол РФ в Египте скоропостижно скончался в Каире

Посол РФ в Египте Сергей Кирпиченко скоропостижно скончался в больнице Каира. Дипломату было 68 лет. О кончине сообщает МИД России.
— Сегодня утром в каирской больнице скоропостижно скончался чрезвычайный и полномочный посол России в Египте Сергей Вадимович Кирпиченко, — сообщили ТАСС во внешнеполитическом ведомстве страны.
Причина кончины не сообщается.
Кирпиченко за свою жизнь был послом нашей страны в ОАЭ, Ливии и Сирии. С 2011 года возглавил дипмиссию в Египте.
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