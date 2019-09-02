Памфилова заверила, что ЦИК будет вскрывать любое нарушение на выборах

По её словам, сотрудники комиссий готовы к тому, что "придётся некоторых хватать за руку".

Председатель Центризбиркома Элла Памфилова заверила, что никакие нарушения на предстоящих выборах в единый день голосования 8 сентября не останутся незамеченными. Она отметила, что избирательная система страны на 98% готова к проведению выборов.

— Хочу ещё раз предупредить: любое нарушение, любое будем вскрывать и передавать в правоохранительные органы и будем отменять выборы, чтобы неповадно было, — подчеркнула глава ЦИК в интервью НТВ.

По её словам, сейчас избирательные комиссии как никогда защищены от внешнего административного давления. Члены избиркомов знают, что в подобных случаях могут обратиться в соответствующие органы. Памфилова также отметила, что в ЦИК готовы к сложностям и понимают, что "придётся некоторых хватать за руку".

Она добавила, что избирательная система России на 98% готова к проведению 8 сентября единого дня голосования. За оставшееся время будут доработаны ещё 2%.

Напомним, что в единый день голосования 8 сентября в 85 регионах нашей страны пройдёт более пяти тысяч выборов разных уровней. При этом в 16 регионах в ходе прямых выборов изберут губернаторов.

Ранее в ЦИК назвали число россиян, которые смогут принять участие в выборах 8 сентября.