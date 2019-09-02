Путин заявил, что жители Тулуна получат новые дома в своих же поселках

Российский лидер поблагодарил жителей Иркутской области за то, что не хотят уезжать с "насиженных мест".

Российский президент Владимир Путин заявил, что пострадавшие от наводнения в Тулуне жители получат новые дома в своих поселках, чтобы не уезжать с "насиженных мест".

Об этом лидера страны попросил один из участников встречи, которая состоялась в Тулуне. Местный житель сообщил, что городские власти после обследования домов приняли решение снести большую часть, а вот один-два оставить под капитальный ремонт. В итоге президента попросили, чтобы эти дома также были снесены, а люди смогли получить новое жилье в этих же поселках, но на улицах выше.

— Дома можно и нужно признавать аварийными, выдавать сертификаты ИЖС и 15 соток земли рядом, — в ответ заявил Путин и добавил, что оставлять по одному-два дома на улице просто бессмысленно.

Сегодня президент прибыл в Тулун, где пообщался с местными жителями, посетил школу и поздравил учеников с Днём знаний.