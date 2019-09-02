Розенбаум попал в больницу с подозрением на инсульт

У известного певца ухудшилось самочувствие, он стал жаловаться на головные боли.

Музыканта и поэта Александра Розенбаума доставили в Московский научно-исследовательский онкологический институт им. Герцена. Об этом сообщает "Московский комсомолец".

Как отмечается, исполнителю стало плохо на днях. Накануне вечером его состояние ухудшилось. Появились головные боли. Розенбаума госпитализировали с предварительным диагнозом "дорсопатия позвоночника". Врач заподозрил нарушение кровообращения мозга. Однако после консультации невролог пришёл к выводу, что речи об инсульте не идёт.

Этой зимой Александр Розенбаум, сам полковник военно-медицинской службы в отставке, спас пассажирку самолёта, с которой летел одним рейсом в Симферополь.