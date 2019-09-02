Путин призвал жителей Тулуна сделать правильный выбор 8 сентября

Главу государства попросили назначить нового мэра, и он в шутку предложил на эту должность вице-премьера Виталия Мутко.

Президент России Владимир Путин сегодня в ходе посещения Иркутской области напомнил о предстоящих выборах жителям города Тулуна. Он призвал их серьёзно подумать и принять правильное решение.

— Можно (вице-премьера Виталия) Мутко назначить, — пошутил глава государства в ответ на просьбу некоторых жителей назначить им нового мэра.

Путин прибыл с рабочим визитом в Приангарье, чтобы ознакомиться с ходом восстановительных работ после паводков. Ранее президент пообещал жителям Тулуна не отменять режим ЧС, пока не восстановят жильё.