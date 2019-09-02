В Подмосковье врачи извлекли из носа пятилетней девочки заржавевший шуруп

Причём медработники обнаружили его случайно. Металлический предмет показал рентген.

В Подмосковье врачи извлекли из носа пятилетней девочки полуразрушенный шуруп. Металлический предмет находился там около года и успел уже заржаветь.

Как рассказали в пресс-службе Министерства здравоохранения Московской области, шуруп обнаружили случайно во время обычного медицинского осмотра в Клинской детской городской поликлинике. На инородный предмет указала рентгенография.

— С большими техническими трудностями металлический шуруп был извлечён из носа. Предмет находился в носу ребёнка около года, так как при изъятии был заржавевшим и полуразрушенным, — сообщила и. о. главного врача медучреждения Ольга Стебловская.

Она отметила, что сейчас девочка чувствует себя хорошо и находится под наблюдением врачей.

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