Пропавшего на Эльбрусе альпиниста спасли победители конкурса "Лидеры России"

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Фото © ГУ МЧС России по Кабардино-Балкарской Республике.

Юноша рассказал, что его зовут Игорь и он учится в 11-м классе школы города Череповца.

Победители конкурса управленцев "Лидеры России" во время восхождения на Эльбрус спасли 17-летнего альпиниста из Череповца, который пропал накануне. По словам ответственного за безопасность экспедиции Александра Пятницына, школьник, предположительно, провёл ночь без сознания на вершине горы.

Группа альпинистов общей численностью 17 человек, это группа "Лидеров России" с инструкторами, сообщили, что они вышли на вершину и там обнаружили человека... Он со вчерашнего дня пропал. Видимо, провёл ночь на вершине, потерял сознание. Они оказали ему первую медицинскую помощь и начали спускать вниз, — рассказал он журналистам.

Молодого альпиниста почти два часа несли на руках. Его спустили с высоты 5,6 тысячи метров на высоту около пяти тысяч метров, где передали спасателям. Донести школьника до сотрудников МЧС решили семь человек: руководитель группы Александр Яковенко, старший тренер управления альпинистских лагерей Александр Расторгуев, мастер спорта по горному туризму Ольга Назаренко, гендиректор АНО "Россия — страна возможностей" Алексей Комиссаров, победители конкурса "Лидеры России" Дмитрий Сенин, Виктор Гневашев и Александр Строганов.

<p>Фото © <a href="https://www.instagram.com/mchskbr/" target="_blank">ГУ МЧС России по Кабардино-Балкарской Республике.</a></p>

Спасённый юноша рассказал, что его зовут Игорь и он учится в 11-м классе школы города Череповца. Парень отстал от группы, поднялся на вершину, а во время спуска заблудился и вскоре упал в обморок.

Ранее сообщалось, что спасатели эвакуировали с Эльбруса двух немецких альпинистов.

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