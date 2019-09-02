Поветкин оценил отказ украинца Усика от поединков с россиянами: Красавец!

Россиянин поддержал позицию украинского бойца по поводу того, чтобы не мешать спорт и политику.

Прославленный боксёр Александр Поветкин поддержал решение украинца Александра Усика отказаться от поединка с россиянином Андреем Федосовым. Напомним, что своё решение Усик объяснил нежеланием мешать спорт и политику. Кроме того, он признался, что "не хочет грязи" с обеих сторон, и Поветкин такую позицию горячо поддержал.

— Красавец. Молодец. Всё равно в политику переведут, поэтому, наверное, правильно сделал, — приводит слова россиянина ТАСС.

Поветкин отозвался об Усике как о "хорошем, сильном боксёре". В то же время он признался, что не задумывался насчёт боя с ним.

Напомним, что Усик и Федосов должны были встретиться 12 октября в Чикаго. Для украинца этот бой стал бы дебютным в супертяжёлом весе, но Усик отказался от него, объясняя это тем, что не хочет, чтобы спорт переводили в политическую плоскость. Сообщалось, что Федосов получит другого соперника вместо отказавшегося от боя украинца.

Александр Поветкин — российский боксёр-профессионал, выступающий в тяжёлой весовой категории. Заслуженный мастер спорта России (2002), чемпион Игр доброй воли (2001), двукратный чемпион Европы (2002, 2004), чемпион мира (2003), а также обладатель титулов WBO International и WBA Inter-Continental. Последний бой он провёл в минувшие выходные, решением судей одолев британца Хьюи Фьюри.

Будущий боксёр-тяжеловес родился в Курске и в детстве был худеньким мальчиком. Это заставило его обратить внимание на контактные виды спорта. В одном из своих интервью он вспомнил: "Я начал боксировать в 13 лет для того, чтобы не быть битым". Подробнее о биографии Поветкина читайте на сайте uznayvse.ru.