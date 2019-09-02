Путин призвал Мутко "дожать" ситуацию с выплатами компенсаций жителям Тулуна

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Фото © LIFE

Российский президент Владимир Путин дал поручение вице-премьеру Виталию Мутко "дожать" ситуацию с выплатами компенсаций пострадавшим при паводке жителям Тулуна.

Здесь нужно каждому заплатить, кто нуждается. Не в основном, а каждому. Это чрезвычайно важно. Виталий Леонтьевич, я вас знаю с лучшей стороны, знаю, что вы можете дожимать ситуацию, доводить до конца. Здесь нужно довести её до конца, — заявил глава государства.

В ответ Мутко добавил, что доведёт до конца эту работу.

Как уже сообщал Лайф, от паводков в Иркутской области в общей сложности пострадало 45 тысяч человек.

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