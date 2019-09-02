Глава кальянной — об идее предложить детям курить бесплатно: Получилось здорово

Владелец заведения признал, что акция была направлена на привлечение внимания. Школьников якобы никто не собирался "угощать".

Кальянную в Новом Уренгое, которая пообещала посетителям-школьникам фруктовый кальян бесплатно в честь Дня знаний, уже проверила полиция. Об этом Лайфу рассказал владелец Green Room Евгений Кашкаров.

— Это хайп. Эта идея пришла не мне в голову, это мой эсэмэмщик. Я говорю: ну, в принципе, давай, главное, отметку сделай, что строго 18+. Без какого-либо переживания сами всё самостоятельно разместили и в других группах. Теперь люди, которые ранее о нас не знали, теперь знают. Получилось здорово. Органы заинтересовались, к нам уже приходил участковый. То есть он нас оформил, сказал: никакого правонарушения здесь не вижу, — поделился Кашкаров.

В УМВД по Ямало-Ненецкому автономному округу подтвердили, что заведение проверили. Было установлено, что несовершеннолетние не получают доступа к кальяну. Больше у полицейских вопросов не возникло.

Ранее Лайф рассказывал, как российские музыканты, телеведущие и звёзды шоу-бизнеса готовили своих детей к 1 Сентября.