Путин раскритиковал Сбербанк за отказ в помощи пострадавшим от паводка

По мнению президента, речь идёт о суммах, не серьёзных для банка с рекордными доходами.

Президент РФ Владимир Путин выразил недовольство тем, что Сбербанк не стал помогать жителям Иркутской области, пострадавшим от паводка: не согласился реструктуризировать их кредиты.

— Плохо, что они отказываются людям идти навстречу, оказавшимся в трудной жизненной ситуации. Для такого банка с такими доходами, в целом по стране рекордными, это вообще несерьёзный вопрос. Они и могут, и должны это сделать, — подчеркнул Путин.

Глава государства на совещании в Тулуне поручил вице-премьеру Виталию Мутко обсудить этот вопрос с главой Сбербанка Германом Грефом.

Путин прибыл сегодня с рабочим визитом в Приангарье, чтобы ознакомиться с ходом восстановительных работ после паводков. Президент посетил школу в Тулуне и провёл встречу с местными жителями. Там он заявил, что режим ЧС в регионе не будет отменён до тех пор, пока не будут решены все вопросы с восстановлением жилья.