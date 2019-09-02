В Китае неизвестный напал с ножом на учеников начальной школы

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Фото © Flickr / Harald Groven

Известно, что он был освобождён из тюрьмы после того, как недавно отбыл свой срок.

В первый день учебного года в Китае неизвестный напал на учеников начальной школы в городе Эньши провинции Хубэй. По сообщению South China Morning Post, пострадало не менее десяти детей.

Подозреваемый задержан. Дополнительных сведений, помимо того что нападавший ранее отбывал наказание в тюрьме, полиция не раскрывает.

Нападение с ножом или молотком на школьников стало регулярным явлением в Китае. Преступники часто говорят, что они мотивированы желанием отомстить обществу. Подобный случай произошёл этой весной в провинции Хунань. В прошлом году такое случилось в провинции Шэньси.

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