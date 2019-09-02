Коллекторы рассказали, сколько россияне берут в кредит на сборы детей в школу

Статистика показывает, что большинство граждан вынуждены в это время доставать сбережения или влезать в долг.

Каждый десятый россиянин, который оформляет кредит в микрофинансовой организации, делает это, чтобы собрать детей в школу. В среднем заёмщики берут на эти цели 20 тысяч рублей, уровень возвратности таких кредитов находится на высоком уровне. Об этом сообщил вице-президент Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств (НАПКА) Александр Морозов.

— Порядка 70% семей в России ощущают дополнительную финансовую нагрузку в преддверии нового учебного года. Большинство из них вынуждены брать деньги из отложенных средств, занимать, прибегать к экономии средств, а также обращаться в кредитные организации, — передаёт РИА "Новости" его слова.

Тот факт, что россияне берут кредиты, чтобы собрать детей в школу, говорит о том, что населению трудно закрывать свои потребности имеющимся доходом, отмечает Морозов. Это касается тех, чей доход не превышает 50 тысяч рублей. При этом на кредитные обязательства у некоторых уходит половина заработанных денег.

Ранее Лайф сообщал, что более половины семей с детьми в России имеют кредиты.