В Киеве владелец кафе открыл стрельбу, чтобы усмирить буйных посетителей

Сначала разгорячённых гостей вежливо попросили быть тише, но те ответили, что платят за отдых.

Владелец кафе на улице Константиновской в Киеве решил утихомирить буйных посетителей с помощью стрельбы. По данным ТСН, компании из 15 человек разрешили посидеть на летней веранде после закрытия заведения с условием, что они не станут шуметь.

У ніч проти 2 вересня в одному з кафе на вул. Костянтинівській у Києві сталася бійка зі стріляниною. Відео очевидця події. pic.twitter.com/SfRJRnlpW4 — ТСН.ua (канал 1+1) (@tsnua) September 1, 2019

Несмотря на обещание, через полчаса посетители продолжали буйно себя вести. На замечание сотрудников кафе разгорячённые посетители ответили, что платят деньги и хотят и дальше отдыхать.

— Я говорю: "Мало что вы платите, здесь люди отдыхают". И они начинают хозяина ресторана окружать толпой… Я одного выдёргиваю, и все начинают драться. Чтобы это предотвратить, я применил стартовый пистолет, — рассказал ТСН совладелец кафе.

Очевидцы сообщили о конфликте в полицию. Те приехали, однако никого задерживать не стали.

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