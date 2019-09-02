В Киеве владелец кафе открыл стрельбу, чтобы усмирить буйных посетителей

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Сначала разгорячённых гостей вежливо попросили быть тише, но те ответили, что платят за отдых.

Владелец кафе на улице Константиновской в Киеве решил утихомирить буйных посетителей с помощью стрельбы. По данным ТСН, компании из 15 человек разрешили посидеть на летней веранде после закрытия заведения с условием, что они не станут шуметь.

Несмотря на обещание, через полчаса посетители продолжали буйно себя вести. На замечание сотрудников кафе разгорячённые посетители ответили, что платят деньги и хотят и дальше отдыхать.

<p>Фото © <a href="https://tsn.ua/" target="_blank">ТСН</a></p>

— Я говорю: "Мало что вы платите, здесь люди отдыхают". И они начинают хозяина ресторана окружать толпой… Я одного выдёргиваю, и все начинают драться. Чтобы это предотвратить, я применил стартовый пистолет, — рассказал ТСН совладелец кафе.

Очевидцы сообщили о конфликте в полицию. Те приехали, однако никого задерживать не стали.

Ранее сообщалось, что житель подмосковного Красногорска открыл огонь с балкона многоэтажного дома.

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