Суд решил не забирать детей у семьи, явившейся на митинг с годовалым малышом

Прокуратура требовала этого, так как полагает, что супруги подвергли жизнь ребёнка опасности.

В Москве Лефортовский суд отказал в лишении родительских прав мужа и жены Проказовых, которые явились на митинг с годовалым малышом.

Напомним, Перовская межрайонная прокуратура требовала лишить супружескую пару таких прав, поскольку, по её мнению, из-за действий родителей здоровье и жизнь малолетнего были подвергнуты опасности.

Проказовы явились с малышом на несогласованный митинг 27 июля. Уполномоченный при президенте РФ по правам ребёнка Анна Кузнецова призывала прокуратуру отозвать иск. Ранее сегодня суд также на тех же основаниях не стал лишать родительских прав охранника Навального.

Как уже сообщал Лайф, некоторых кандидатов от оппозиции не зарегистрировали кандидатами в Мосгордуму, потому что в представленных ими подписных листах были найдены ошибки — "мёртвые души". Оппозиционеры решили, что не будут доказывать свою честность в судах, а призовут своих сторонников выходить на акции протеста. Одна из них как раз и состоялась 27 июля.