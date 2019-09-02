От 1 "А" до 1 "Ш". В краснодарской школе набрали 24 первых класса

Чтобы вместить на торжественной линейке всех учеников и их родителей, её пришлось разделить на четыре потока.

В краснодарской школе-новостройке на улице Героя Аверкиева сформировали сразу 100 классов. Причём 24 из них — это первые. Они получили буквы от "А" до "Ш".

Причиной такого количества классов в городской администрации назвали густонаселённость микрорайона. Однако власти собираются избежать таких "рекордов" в будущем.

— Наша задача — строить ещё больше школ, чтобы перестать ставить "алфавитные рекорды". Нам, конечно, нужны первоклассные школы, но не по количеству первых классов, а по качеству образования, — цитирует мэра города Евгения Первышова пресс-служба администрации Краснодара.

В городе было сформировано 583 первых класса. В среднем приходится только по шесть в каждой школе.

Министр просвещения России Ольга Васильева сегодня рассказала, что в этом году в 42 тысячах российских школ за парты сядут 1,9 миллиона первоклассников.