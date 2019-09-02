В Берлинском зоопарке родились панды-двойняшки

Медвежата находятся в специальном инкубаторе, где мать кормит их каждые два-три часа.

В Берлинском зоопарке у шестилетней панды Менг Менг и девятилетнего Цзяо Цин родились двойняшки. Это первый случай появления на свет бамбуковых медвежат на территории Германии.

— Менг Менг и её два детёныша успешно перенесли роды и чувствуют себя хорошо. Несмотря на то что это первое потомство молодой панды, она прилежно заботится о медвежатах, — прокомментировал пополнение директор зоопарка Андреас Книрим.

Специалисты пока не могут определить пол новорождённых. Детёныши весят 186 и 136 граммов. Они находятся в специальном инкубаторе, где мать кормит их каждые два-три часа.

Ранее панды-двойняшки родились в крупнейшем зоопарке Бельгии — Pairi Daiza.