На Урале школьникам в честь Дня знаний спели "Рюмку водки на столе"

По словам очевидцев, приглашённые на праздник дети были несколько в недоумении.

Школьникам из посёлка Новосинеглазово в Челябинской области в честь Дня знаний исполнили композицию Григория Лепса "Рюмки водки на столе" и композицию WWW группы "Ленинград", где по тексту герой "бухой" и его "тормозит мусор".

Перед детьми выступала кавер-группа "Сентябрь". Музыканты поздравили зрителей со школьным праздником, один из участников сказал в микрофон, что есть повод выпить. После чего группа исполнила названные выше песни. Такой репертуар немало удивил и юных, и взрослых гостей праздника.

— Вы бы видели лица детей — они прям попали на какой-то затяжной взрослый день рождения... Недоумение... Это мягко сказано, — прокомментировала ролик Марина Захарченко.

Один из пользователей Сети отметил, что на подобном празднике обычно ждут такие песни, как "Учат в школе, учат в школе...", "Школьная пора" Татьяны Овсиенко и на крайний случай "Восьмиклассница" группы "Кино".

Ранее Лайф сообщал, что на Урале школьникам также пообещали бесплатный кальян в честь Дня знаний.