Путин рассказал региональным чиновникам о самом лёгком способе переизбраться

Российский лидер посоветовал кандидатам показать результативность своей работы.

Президент РФ Владимир Путин рассказал региональным чиновникам, как они могут добиться успеха на предстоящих выборах в единый день голосования 8 сентября. Рекомендации для переизбрания он озвучил во время совещания в Тулуне о жилищном обеспечении пострадавших от паводка жителей Приангарья.

Глава государства советует для этого "организовать должным образом работу своих команд и коллективов". Если видят, что не справляются, нужно найти тех, кто сможет выполнить задачу. Путин обратился к мэру Тулуна Юрию Кариху, который тоже выдвинул свою кандидатуру на выборах 8 сентября.

— Вот самый лёгкий способ вам избраться — показать результаты своей работы в этой сложной для города и для людей ситуации. Сделайте это! — сказал глава государства.

Путин вспомнил свой личный опыт в Санкт-Петербурге и заметил, что прекрасно понимает уровень ответственности и специфику такой работы. По его мнению, региональным чиновникам "труднее всего, потому что они работают напрямую с людьми".

При этом во время общения с жителями Тулуна президент заметил , что у местных чиновников выстроить работу с людьми пока не получилось. Глава государства призвал горожан принять правильное решение на грядущих выборах.