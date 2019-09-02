Путин раскритиковал чиновников за невыплаты после ликвидации ущерба от паводка

Администрация Нижнеудинска не расплатилась с работниками ООО "Московский тракт", которые участвовали в этих работах.

Президент России Владимир Путин резко высказался в адрес чиновников, ответственных за ликвидацию последствий паводка в Иркутской области. В действиях главы Нижнеудинска Александра Путова глава государства увидел признаки некомпетентности.

— Мы деньги перечислили в полном объёме, всё, что нужно. Вы говорите, что документы есть, а губернатор говорит, что их не видел, а люди в итоге сидят без денег. Это ж непорядок, это явное проявление некомпетентности! — заявил президент.

Глава государства потребовал чутко относиться к гражданам и персонально разбираться с каждым обращением.

Сегодня Владимир Путин также выразил недовольство тем, что Сбербанк отказался провести реструктуризацию кредитов людей, потерявших при наводнении имущество. На встрече с жителями Тулуна и соседних населённых пунктов Путин заявил, что они получат новые дома в своих же посёлках.