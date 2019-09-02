Путин пожал руку маленькому Матвею Николаевичу из Тулуна

Президент РФ Владимир Путин провёл встречу с жителями пострадавшего от паводка Тулуна. При этом на беседе был и маленький Матвей Николаевич, которому лидер страны во время своего прошлого визита пообещал следить за ремонтом "утонувшего" детсада.

— Привет, всё хорошо у тебя? — спросил Владимир Путин у Матвея, пожимая ему руку. Юный житель Тулуна ответил утвердительно.

В свой прошлый визит президент пожелал мальчику, который слегка простыл, выздоровления и посоветовал не есть много сладостей.