Москвич за два часа попытался изнасиловать четырёх женщин

Вечером 25 августа мужчина попытался изнасиловать четырёх женщин. Подозреваемый в совершении серии преступлений задержан. Об этом сообщает агентство "Москва" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
— У дома на улице Рудневой мужчина напал на 23-летнюю девушку, затем переместился в Янтарный проезд и там попытался изнасиловать гражданок 20 и 44 лет. На последнюю потерпевшую, 27-летнюю москвичку, он набросился на улице Коминтерна, — рассказал собеседник агентства.
По его словам, все преступные эпизоды мужчина совершил в течение всего двух часов. Злоумышленник был задержан, против него возбуждено уголовное дело о покушении на изнасилование.
Ранее сообщалось, что жительница Стерлитамака смогла спастись от изнасилования, угнав автомобиль нападавшего.
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