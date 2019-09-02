Москвич за два часа попытался изнасиловать четырёх женщин

В качестве объекта нападения злоумышленник выбирал горожанок разных возрастов. Самой младшей — 20 лет, старшей — 44 года.

Вечером 25 августа мужчина попытался изнасиловать четырёх женщин. Подозреваемый в совершении серии преступлений задержан. Об этом сообщает агентство "Москва" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

— У дома на улице Рудневой мужчина напал на 23-летнюю девушку, затем переместился в Янтарный проезд и там попытался изнасиловать гражданок 20 и 44 лет. На последнюю потерпевшую, 27-летнюю москвичку, он набросился на улице Коминтерна, — рассказал собеседник агентства.

По его словам, все преступные эпизоды мужчина совершил в течение всего двух часов. Злоумышленник был задержан, против него возбуждено уголовное дело о покушении на изнасилование.

Ранее сообщалось, что жительница Стерлитамака смогла спастись от изнасилования, угнав автомобиль нападавшего.