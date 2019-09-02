Бросившая ребёнка у входа в больницу мать-кукушка оказалась многодетной

У неё уже шестеро детей в возрасте от полутора до четырнадцати лет, и она решила, что седьмого содержать уже не сможет.

Следователи в Краснодарском крае установили личность и местонахождение женщины, которая бросила новорождённую девочку у входа в больницу в Усть-Лабинске. Ею оказалась 33-летняя местная жительница, сообщает СУ СКР по региону.

Оказалось, что она самостоятельно дома родила ребёнка, после чего отнесла его в больницу, где оставила в коридоре. Свои действия она объяснила неспособностью содержать ещё одного малыша. Оказалось, что у неё ещё шестеро детей от полутора до четырнадцати лет. Семья как многодетная состоит на учёте в органах социальной защиты населения.

Лайф рассказывал, что на момент инцидента малышке было всего пару часов от роду. Её сразу отвезли в роддом, её здоровью с тех пор ничего не угрожает.