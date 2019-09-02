Главный тренер "Зенита" застрял в Пулково

В аэропорту Санкт-Петербурга задержаны несколько рейсов, в том числе в Москву и Амстердам.

Главный тренер "Зенита" Сергей Семак и его супруга Анна застряли в аэропорту Пулково в ожидании своего рейса.

Супруга Семака опубликовала в "сториз" на своей странице в "Инстаграме" юмористическое сообщение о том, что ищет комнату в аэропорту, где может разместиться спальный мешок.

Помощники футбольного наставника отказались раскрыть Лайфу, куда он отправляется с супругой и по какой причине. Известно, что в Пулково задерживаются рейсы "Уральских авиалиний", S7, KLM и авиакомпании "Россия" в Москву, Калининград, Екатеринбург, Амстердам, Новосибирск, Анталью.

Недавно Семака отстранили от посещения игры его команды с "Уфой". На матче с "Ахматом" главный тренер оскорбил арбитра.