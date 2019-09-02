Десять лет под обстрелом. СК завёл 2 дела после материала Лайфа о войне дачников

Теперь агрессивного соседа могут привлечь к ответственности по статьям "Небрежное хранение огнестрельного оружия" и "Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью".

После публикации материала Лайфа о жителе Подмосковья, дом которого в течение десяти лет обстреливал сосед, следствие по данному конфликту сдвинулось с мёртвой точки. Александр Бруев рассказал, что СК завёл уголовные дела ещё по двум статьям и обязал его агрессивного соседа снести самострой.

— После выхода сюжета Лайфа следствие начало работать. Те пули, которые они изымали три года назад, они наконец-то провели по ним адекватную баллистическую экспертизу и признали, что эти пули были из оружия соседей. На соседа зарегистрировано пять стволов. Дом его наконец-то будут сносить 13 сентября. Я очень надеюсь, что вы приедете и запишете это. Он всё время не сносил его, а тут уже будет принудительный снос, — сообщил мужчина Лайфу.

Как пояснил Бруев, возбуждено ещё два дела по статьям "Небрежное хранение огнестрельного оружия" и "Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью". Материалы уже готовят для передачи в суд.

Как ранее сообщал Лайф, в СНТ "Бездедово" развернулась настоящая война между дачниками. Дом Бруева подвергался обстрелам из разных видов оружия на протяжении десяти лет. Подав заявление на соседа, Бруев добился только возбуждения дела по статье "Хулиганство".