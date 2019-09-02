Блогер, примотанный скотчем к BMW: Хочу доехать из Нижнего Новгорода до Москвы

Экстремал рассчитывал "хайпануть" и привлечь новых подписчиков, но привлёк только внимание сотрудников ГИБДД. Так что впереди вторая серия.

Лайф связался с блогером Кимом Сухониным, который прокатился по Нижнему Новгороду, примотав себя скотчем к багажнику BMW, и выяснил, что эта выходка лишь начало! Покорив местные дороги, экстремал намерен взять курс на Москву. Сценарий тот же: скотч, авто и хорошее настроение.

— Собираюсь к вам в Москву поехать перемотанным, только на крыше, чтобы поудобнее было. Подушку подложу и одеяло, а то надует, — шутит он в беседе с Лайфом.

Нижегородец признаётся, что никакой смысловой нагрузки в его перформансе не было, всё только смеха ради. Чтобы воплотить задуманное, ему потребовались пять рулонов скотча и два помощника.

— Когда мы только начали, было очень страшно — на машине я незащищён, не за что держаться, я находился в гравитации, — вспоминает Ким. — У меня ещё в руке сабля была, я сам был в трусах и в валенках. Я только ноги перемотал пищевой плёнкой, чтобы "эпиляции" не было.

Прохожие, по словам экстремала, восприняли его шалость с восторгом: многие останавливались, чтобы снять происходящее на видео, а следом за его BMW даже выстроилась любопытствующая процессия. Только вот беда: подписчиков на его страничке Bloger_kimmm не прибавилось да ещё и претензии у ГИБДД возникли.

— Мне позвонили и сказали: "Ким Владимирович, вы нахулиганили, не могли бы вы к нам подъехать". Я, как законно послушный гражданин, подъехал, они выписали штраф тому, кто был за рулём BMW, за вождение по пешеходной улице и неправильную перевозку людей. Штраф 2500 рублей общий, — добавил собеседник Лайфа.

Ранее сегодня Лайф писал, что блогер Хованский назвал Сталина "самым тупым и бездарным полководцем".