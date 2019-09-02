Синоптики пообещали россиянам европейскую зиму с ледяными дождями

Согласно прогнозам, под Новый год погода будет привычной, а вот после стоит ждать одну слякоть.

Грядущую зиму в России специалисты центра погоды "Фобос" прогнозируют по-европейски тёплой, слякотной и с частыми оттепелями. Январь и февраль будут значительно теплее декабря.

— Долгосрочные прогнозы говорят о том, что зима предстоящего сезона будет достаточно тёплой и влажной, особенно январь-февраль. Очень длинные периоды оттепельной такой, сырой погоды, слякотной, с характерными гололёдными явлениями, околонулевой температурой, густыми туманами, дымками и вероятностью ледяных дождей, — рассказал радиостанции "Говорит Москва" ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

Рассказали в "Фобосе" и чего ожидать в ближайшее время. В сентябре в Центральной России ожидается три волны бабьего лета. Весь месяц температура будет на несколько градусов выше климатической нормы. А вот в октябре стоит ожидать дожди.

Ранее учёные назвали причины аномальной жары в Европе и холодного лета в центре России.