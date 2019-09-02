Клинцевич увидел провокацию в попытках Польши втянуть Россию в вопрос репараций

Сенатор предложил Варшаве разбираться в этом напрямую с Берлином, ведь "они вдвоём праздную победу".

Член Комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич заявил, что попытки Польши привлечь Россию к вопросу о выплате репараций Германией за Вторую мировую войну являются провокацией.

— Они будут и дальше продолжать переваливать на нас вину. Такие поведенческие особенности у провокаторов всегда были, есть и будут. Да и сама война началась благодаря провокациям. Что касается вины за репарации, пусть разбираются с Германией. Они же вдвоём празднуют эту победу, — заявил он Лайфу

Сенатор подчеркнул, что сейчас Польша пытается всячески переписать историю Второй мировой войны, поэтому заявления министра обороны этой страны совсем не удивляют.

— О погибших поляки не говорят, о них они не вспоминают. Конева они закрыли чёрной тряпкой накануне, якобы от вандалов. Памятники сносят, оскверняют имеющиеся. Это благодарность за то, что советская армия потеряла более 600 тысяч солдат разных национальностей, освобождая Польшу от фашистской чумы. А историю не перепишешь. Пытаются, но правда-то всё равно найдёт свое место, — добавил Клинцевич.

Напомним, ранее министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак заявил, что Россия несёт ответственность за то, что страна перестала получать репарации от Германии, которые ей были положены по итогам Второй мировой войны. Якобы решение о прекращении выплат за Польшу принял Советский Союз, так как она "не была суверенна".