Обитатели Московского зоопарка начали отъедаться к зимней спячке

Первыми приближение холодов почувствовали сурки: самец Арчи и две самки — Сара и Нагайна.

Гималайские медведи, бурая медведица, ёжики, тушканчики, сурки, тенреки и сони из Московского зоопарка начали активно набирать вес к зимней спячке. Животные обустраивают свои жилища, где им предстоит провести несколько месяцев.

— Уже сейчас многие виды чувствуют, что лето подошло к концу, и начинают по-своему готовиться к зиме. Первыми её приближение почувствовали сурки. Самец Арчи и две самки Сара и Нагайна уже с середины лета усиленно отъедаются: им нужно накопить достаточно запасов, чтобы провести четыре-шесть месяцев в состоянии спячки, — сообщает пресс-служба Московского зоопарка.

Гималайские медведи и бурая медведица Роза уже скоро начнут готовить берлоги и постепенно отказываться от еды, а сейчас они питаются свежими овощами и фруктами. По-своему к зимней спячке готовятся тушканчики, ежи, сони и тенреки.

Коснётся подготовка к холодам и тех обитателей зоопарка, которые не впадают в сон. Теплолюбивые животные скоро переедут из открытых вольеров в помещения, где для них будет поддерживаться нужная температура. Любителей морозов также переселят.

Московский зоопарк с 1 сентября перешёл на осенний режим работы. Теперь он открыт для посещения с 07:30 до 21:00.

Ранее сообщалось, что в Берлинском зоопарке у шестилетней панды Менг Менг и девятилетнего Цзяо Цин родились двойняшки.