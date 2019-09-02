Дизайнеры назвали цыганским дворцом превращённую в "Лувр" екатеринбургскую школу

Эксперты считают, что подобные интерьеры подходят для залов государственных приёмов.

Средняя общеобразовательная школа № 106 в Екатеринбурге, которую "прокачали" до дворца на деньги её выпускника — бизнесмена Андрея Симановского, не нашла положительных отзывов у дизайнеров интерьеров. Специалисты уверены, что бизнесмен-выпускник превратил учебное заведение в "цыганский дворец".

— Это дворцовый стиль с огромным количеством элементов, которые с точки зрения дизайна и архитектуры не очень связаны между собой, потому что в дворцовом стиле, поскольку он всё-таки исторический, каждый элемент имеет своё значение, — высказалась в беседе с телеканалом "360" дизайнер Светлана Серова.

— К сожалению, уважаемый меценат здесь перестарался, потому что в результате мы видим цыганский дворец, наполненный бессмысленными интерьерными и архитектурными деталями, взятыми из разных эпох и разных стилей, — согласился с коллегой дизайнер интерьеров Максим Октябрёв.

Сам же миллиардер Андрей Симановский заявил, что именно о школе, похожей на Лувр, Версаль и "город золотой", мечтал в детстве.

— О такой ли школе я мечтал в детстве? Думаю, да. Там же у Гребенщикова песня была: "Есть город золотой с прозрачными воротами и яркою звездой". Это же мечта Гребенщикова, — заявил Симановский.

Мэр Екатеринбурга Александр Высокинский не согласен со специалистами, он заявил, что "всегда найдется тот, кто не делает и критикует."

Как оказалось, что школу, которую взял под крыло уральский предприниматель, в своё время в должности прораба строил его отец.