Волонтёры заявили, что им предложили замять дело о гибели 66 животных в приюте

Пострадали от неизвестного газа и сами зоозащитники. По словам активистов, им навязывают отказ от госпитализации, хотя они всё ещё плохо себя чувствуют.

Руководитель приюта "Филимоша" в Оренбурге, где в ночь на 29 августа по неизвестным причинам погибло 65 кошек и одна собака, заявила о попытках местных властей замять дело. Об этом Юлия Бабенко рассказала Лайфу.

— Мы хотим, чтобы эту ситуацию взяли на особый контроль, начали расследование. Мы написали заявление в полицию и прокуратуру. Администрация хочет замять это всё, никто нам не оказывает помощи. Мы вызвали полицию и газовую службу, которая сказала: "Это не наш газ, не природный", — говорит она.

По словам Юлии, отравившихся неизвестным газом животных временно захоронили, поскольку некуда было девать такое количество трупов. Приют хочет кремировать погибших кошек и собаку, но денег пока на это нет.

Кроме того, в результате отравления неизвестным газом в здании приюта в больницу попали волонтёры. Юлия утверждает, что её коллегам навязывают отказ от госпитализации, хотя они всё ещё плохо себя чувствуют. По её словам, дело пытаются спустить на тормозах.

Как ранее писал Лайф, 35 животных из приюта "Кошкин дом" удалось спасти.