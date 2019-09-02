Москвич на Camry обстрелял владельца автомойки из-за высокой цены — видео

Во время побега с места преступления он наехал на сотрудника, который преградил ему дорогу.

Водитель Toyota Camry расстрелял владельца автомойки в Москве из-за того, что его не устроила цена. У мужчины попросили 850 рублей за комплексную процедуру.

Владелец иномарки был взбешён из-за того, что раньше услуга ему обходилась в 700 рублей. Сначала он устроил истерику. Владелец решил пойти на уступку разъярённому клиенту и предложил скидку в 50 рублей. Однако водителя не устроило и это. От оскорблений он перешёл к действиям — ударил бизнесмена кулаком в голову. Сотрудники автомойки и клиенты пытались растащить мужчин, но водитель достал пистолет и выстрелил оппоненту в бедро.

Пока свидетели разборок вызывали врачей и полицию и пытались оказать помощь раненому, злоумышленник сел в свою "камри" и уехал. При побеге он наехал на мужчину, который преградил ему дорогу. Автомобиль и злоумышленника разыскивает полиция.

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