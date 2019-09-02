"Я была уродом и изгоем". Седокова откровенно рассказала о травле в детстве

По словам певицы, на выпускном вечере она поклялась себе, что больше не появится в школе.

Певица Анна Седокова по случаю Дня знаний откровенно рассказала подписчикам о своих тяжёлых школьных годах. По её словам, одноклассники всегда насмехались над ней.

— В школе я была уродом, изгоем и самой непопулярной девочкой. Одной из тех, кто плачет в туалете, когда на дискотеке все танцуют парами, — приводит слова певицы портал "Дни.ру".

Как вспоминает певица, у неё никогда не было друзей в школе. Весь класс её ненавидел. Такую ненависть она связывает или с бедностью семьи, или с тем, что её мама была учительницей. Одноклассникам казалось, что Седокова рассказывала ей все секреты класса.

— Из-за этого я никогда и ни о чём маме не рассказывала. Ни о чём, — призналась певица.

На свой выпускной исполнительница пришла в платье, которое перешила из старого материнского наряда. Тогда Анна и дала себе обещание, что больше никогда не появится в школе.

— Школу я ненавидела, а школа ненавидела меня, — подытожила артистка.

Ранее Лайф сообщал, что Седокову назвали мамой-развратницей из-за слухов о новом любовнике.