Жительница Якутии рассказала, что помогло ей выжить в схватке с медведем

На счастье 28-летней Алины в разгар событий неподалёку зашумел мотоцикл. Незнакомый звук отпугнул хищника. Так и спаслась.

Лайф связался с девушкой-сторожем из Якутии, которая погналась за медведем, приняв его за вора. 28-летняя Алина Долголюк призналась, что сперва подумала, что на склад комбикорма проник кто-то из школьников или местных парней — словом, кто-то, кому она точно могла дать отпор. Она потому так близко и подошла к незнакомцу — чтобы рассмотреть его лицо, а увидела звериную морду.

— А он как из-под фонаря вышел, как начал рычать, в этот момент я и поняла, что это далеко не человек, — рассказывает собеседница Лайфа.

В эту минуту, по словам Алины, её охватил необъяснимый ступор. Обычно бойкая девушка вдруг не смогла сдвинуться с места, хотя головой понимала: нужно уносить ноги да поскорее.

— В последний момент я собралась с мыслями и побежала, а он меня то ли ударил, то ли просто навалился, но в итоге я упала на землю. Повезло, что рядом с местом моего падения стоял мотоцикл, который гудел, медведь, видимо, от этого грохота и убежал, а я в этот момент в будку забежала и уже там ждала помощи, — вспоминает героиня.

В первый день, по признанию Алины, она вообще никакой боли не чувствовала — только между рёбрами тянуло. Но, когда она приехала в приёмный покой, медики обнаружили на теле пациентки глубокие царапины.

Ранее сообщалось, что на базу отдыха "Мечта" под Норильском начал периодически наведываться медведь. Косолапого пришлось выгонять с турбазы сиренами.