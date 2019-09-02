Испанские полицейские арестовали россиянина на яхте с 800 кг кокаина

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Предположительно, он в составе многонациональной команды работал на сербскую мафию.

Наркополицейские Испании задержали экипаж парусника Seascape, на борту которого нашли почти 800 килограммов кокаина. Судном управляли россиянин, серб и мексиканец, сообщает Национальная полиция королевства.

Оно было перехвачено в Атлантическом океане, недалеко от португальских Азорских островов. Многонациональную команду подозревают в работе на сербскую мафию. По этому делу, которое взялись расследовать сразу испанские, британские, сербские и португальские власти, сербские правоохранители уже в своей стране задержали ещё трёх граждан этой республики.

Парусник не имел флагов или других опознавательных знаков, однако правоохранители выяснили, что он зарегистрирован в США. Судно доставлено в порт города Лас-Пальмас-де-Гран-Канария.

Ранее Лайф показывал, как наркоторговцы из Латинской Америки устроили погоню с береговой охраной США и по пути выкинули в океан тонну кокаина.

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