Кипр досрочно погасил кредит в 1,5 миллиарда евро перед Россией

Республика закрыла долг перед РФ четырьмя платежами, которые начали поступать с марта 2018 года.

Власти Кипра досрочно погасили кредит перед Россией, выплатив остаток в 1,56 миллиарда евро. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на кипрский Минфин.

Кредит в размере 2,5 млрд евро Россия выдала в 2011 году, когда у республики были серьёзные проблемы из-за долговых обязательств перед Грецией. При этом Кипр был против финансовой поддержки от Евросоюза и Международного валютного фонда (МВФ). Тогда бы им пришлось принять жёсткие меры экономии. В конечном счёте она всё равно понадобилась.

В 2013 году финансовое положение Кипра ухудшилось и власти попросили Россию снизить нагрузку. Москва перенесла погашение долга с 2016-го на 2018–2021 годы и понизила ставку с 4,5 до 2,5% годовых. Кипр закрыл кредит четырьмя платежами. Первые три поступили в марте и сентябре 2018 года, а также в марте этого года.

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