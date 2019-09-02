В Калужской области найдено тело мальчика, который потерялся три дня назад

Оказалось, что он утонул, когда гулял на берегу озера. Ребёнок был без присмотра, потому что поссорился с матерью.

В Калужской области в городе Кирове найдено тело девятилетнего мальчика, которого искали три дня. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД региона.

Полицейские нашли тело в озере. Подсказкой к страшной находке стала детская обувь, которую увидели на поверхности водоёма. Затем произошедшее восстановили по кадрам с камер наблюдения. Мальчик гулял по плитам плотины, упал в воду и не смог выбраться.

Напомним, мальчик ушёл из квартиры знакомых, где он повздорил со своей матерью. Затем его видели неподалёку от места жительства. В ходе поисков было возбуждено уголовное дело по статье "Убийство малолетнего". Но теперь его мать, вероятно, накажут по статье "Неисполнение обязанностей по воспитанию".