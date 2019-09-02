В Ленобласти в результате пожара на пони-ферме погибло девять лошадей

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Фото © VK / Елена Чистякова

Владелица ранчо утверждает, что животных подожгли специально. Причём сделали это с особой жестокостью.

В Ленобласти на пони-ферме "Идальго" в посёлке Стеклянный в результате пожара погибло девять лошадей. Огонь охватил два здания общей площадью почти 300 квадратных метров.

В МЧС отметили, что пострадавших людей нет. На месте обнаружили останки как минимум двух лошадей. По версии владелицы "Идальго" Елены Чистяковой, это был поджог.

Конюшню облили бензином со всех сторон, чтобы шанса выжить лошадям и спасти их не было. Это особый вид жестокости. В 10 метрах от конюшни нашли канистру с остатками бензина, — написала она во "ВКонтакте".

Ранее Лайф сообщал, что в Оренбурге выясняют причину гибели 66 животных в приюте для кошек.

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