В Ленобласти в результате пожара на пони-ферме погибло девять лошадей

Владелица ранчо утверждает, что животных подожгли специально. Причём сделали это с особой жестокостью.

В Ленобласти на пони-ферме "Идальго" в посёлке Стеклянный в результате пожара погибло девять лошадей. Огонь охватил два здания общей площадью почти 300 квадратных метров.

В МЧС отметили, что пострадавших людей нет. На месте обнаружили останки как минимум двух лошадей. По версии владелицы "Идальго" Елены Чистяковой, это был поджог.

— Конюшню облили бензином со всех сторон, чтобы шанса выжить лошадям и спасти их не было. Это особый вид жестокости. В 10 метрах от конюшни нашли канистру с остатками бензина, — написала она во "ВКонтакте".

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