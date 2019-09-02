В поезде Кишинёв — Москва задержали 16 щенков-нелегалов

Собакам пришлось вернуться в родную республику, а их перевозчикам теперь грозит штраф.

Инспекторы Володарского таможенного поста Брянской таможни обнаружили в поезде Кишинёв — Москва 16 живых щенков породы бульдог. Животных собирались провезти в Россию двое граждан Молдавии, сообщает Центральное таможенное управление.

— В одном из вагонов инспекторы обнаружили переноски с 12 щенками. Их хозяин рассказал, что вёз животных в Москву по просьбе знакомых. О том, что нужно предоставить ветеринарные документы, мужчина не знал, — рассказал и.о. начальника поста Марат Шамсиев.

В соседнем вагоне таможенники встретили женщину, которая везла ещё четырёх щенков. Она заявила, что везёт их в подарок родственникам и тоже удивлена, что на животных нужны документы. Все собаки возвращены на сопредельную территорию.

Ранее Лайф сообщал о других случаях контрабанды животных. Так, на Урале у женщины нашли в кошачьих переносках шесть редких обезьян. А москвич пытался провезти через Внуково 32 крокодила и шесть пауков.