Эксперты рассказали, насколько может подешеветь рубль в сентябре

Курс доллара поднимется выше отметки 70 рублей не раньше, чем в 2023 году, считают в Минэкономразвития. Эксперты рассказали порталу News.ru, что ожидает российскую валюту в этом сентябре.

Они полагают, что в реальности такая ситуация может произойти и раньше из-за вмешательства правительства в ценообразование рубля, приводящее к снижению его стоимости.

В целом эксперты ожидают умеренное ослабление рубля в сентябре. Причинами этого могут быть как сезонная слабость счёта текущих операций в стране, так и внешняя конъюнктура, в том числе отток капитала из активов развивающихся стран.

Кроме того, такая ситуация может произойти из-за вероятности замедления экономического роста на фоне торговой войны США и Китая, европейской политической дезинтеграции, а также падения спроса и снижения цен на энергоносители.

По словам инвестиционного стратега БКС "Премьер" Александра Бахтина, нельзя сбрасывать со счетов и геополитический фактор. Так, он напомнил о санкционных рисках для России со стороны США.

При этом российскую валюту поддерживают параметры отечественной экономики, например, низкая долговая нагрузка, высокие реальные процентные ставки, а также растущие золотовалютные резервы.

Также рубль может получить поддержку от монетарных факторов. Например, в случае снижения ставки более чем на 25 базисных пунктов.

Таким образом, считает Бахтин, учитывая все перечисленные факторы, в ближайшем месяце стоимость одного доллара будет составлять 66–67,5 рубля.

Ранее Лайф рассказал, как не потерять валютные сбережения.