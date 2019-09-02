Русский "Эштон Кутчер" попал в серьёзную аварию в Подмосковье

Сейчас Александр находится под присмотром врачей, ему необходима операция и хороший нейрохирург.

В Подмосковье спортсмен Александр Корнилов, которого за внешнее сходство с голивудским актёром прозвали "русским Эштоном Кутчером", попал в серьёзное ДТП. КМС по греко-римской борьбе, участник гонки Ironman спешил на очередное соревнование в Дмитров, когда его мотоцикл столкнулся с автомобилем.

Прохожие вызвали скорую, спортсмен с тяжёлыми травмами был доставлен в больницу.

— Чувствую себя не очень, потому что я пока ещё и ходить не умею. Просто ехал в Дмитров на марафон — и тут прямо машина передо мной, врезался. Сломал позвонки, попал в скорую, потом в дмитровскую больницу. У нескольких позвонков отростки сломаны, порвана рука, ушиб рёбер и лёгких, — рассказал Лайфу спортсмен.

У парня в спине остались осколки, которые могут пагубно влиять, если он собирается вести такой же активный образ жизни. Так что врачи советуют ему делать операцию.

Ранее Лайф сообщал, что в Подмосковье произошло другое ДТП с мотоциклистом, однако в том случае водитель железного коня намеренно вёл себя на дороге вызывающе. Мотоблогер Артём Болдырев не имел защиты тела, ехал на мотоцикле в правом ряду и рулил ногами, снимая происходящее на камеру. Он скончался после столкновения с грузовым автомобилем.