Та самая "Матрица" снова появится в российском прокате

На данный момент не известно точное количество кинотеатров, в которых покажут кинокартину.

Первая часть киносаги "Матрица" повторно выйдет в прокат 14 октября, сообщила ТАСС пресс-служба кинокомпании "Маурис фильм".

— Благодаря сотрудничеству российской кинокомпании "Маурис фильм" и Warner Bros 14 октября 2019 года картина вновь выходит в российский прокат, — сказано в сообщении.

Отмечается, что фильм выйдет в прокат спустя ровно 20 лет после первой премьеры "Матрицы" в России.

В пресс-службе также рассказали, что повторный прокат пройдёт по всей России. Однако точное количество кинотеатров, в которых покажут фильм, пока не известно.

Первый фильм трилогии режиссёров Энди и Ларри Вачовски "Матрица" вышел на экраны в 1999-м. Лента получила четыре премии "Оскар", а затем имела продолжение в фильмах "Матрица. Перезагрузка" и "Матрица. Революция", вышедших в 2003-м.

В этом году стало известно о выходе четвёртой "Матрицы". Лайф рассказал, каким будет продолжение культовой серии фильмов.