Та самая "Матрица" снова появится в российском прокате

Первая часть киносаги "Матрица" повторно выйдет в прокат 14 октября, сообщила ТАСС пресс-служба кинокомпании "Маурис фильм".
— Благодаря сотрудничеству российской кинокомпании "Маурис фильм" и Warner Bros 14 октября 2019 года картина вновь выходит в российский прокат, — сказано в сообщении.
Отмечается, что фильм выйдет в прокат спустя ровно 20 лет после первой премьеры "Матрицы" в России.
В пресс-службе также рассказали, что повторный прокат пройдёт по всей России. Однако точное количество кинотеатров, в которых покажут фильм, пока не известно.
Первый фильм трилогии режиссёров Энди и Ларри Вачовски "Матрица" вышел на экраны в 1999-м. Лента получила четыре премии "Оскар", а затем имела продолжение в фильмах "Матрица. Перезагрузка" и "Матрица. Революция", вышедших в 2003-м.
В этом году стало известно о выходе четвёртой "Матрицы". Лайф рассказал, каким будет продолжение культовой серии фильмов.
Life Shot наш оперативный канал в Telegram