В Саратове арестовали мужчину, который зарезал двухмесячную дочь из-за болезни

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Фото © Pixabay

Суд в Саратове арестовал местного жителя, который ранее был задержан по обвинению в том, что зарезал свою двухмесячную дочь, имевшую врождённую патологию, сообщает СУ СКР по региону.

— На основании собранных доказательств ему предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного статьёй УК РФ "Убийство малолетнего". По ходатайству следственного органа в отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на два месяца, — поясняется в сообщении, опубликованном на сайте ведомства.

Злоумышленнику грозит вплоть до пожизненного лишения свободы.

Как ранее сообщал Лайф, отец зарезал дочь, пока её 26-летняя мама отошла в магазин. Мужчина ранее был судим.

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