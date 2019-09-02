15 человек погибли в Судане при столкновении двух автобусов

Не менее 15 человек погибли и 22 пострадали при столкновении двух междугородных автобусов в Судане. Как сообщает Al-Intibah, авария случилась на скоростной трассе в провинции Белый Нил на юге государства.

Один из рейсовых автобусов ехал из Хартума в город Кости, крупнейший по численности населённый пункт штата, другой двигался в обратном направлении. По данным правоохранителей, ДТП произошло из-за превышения скоростного режима и нарушения одним из водителей правил при обгоне.

Судан относится к странам с высоким уровнем смертности на дорогах. Это обусловлено плохой инфраструктурой, низким обеспечением безопасности и несоблюдением правил дорожного движения.